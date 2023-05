Lanzan trailer de Bleach: Thousand-Year Blood War

Bleach: Thousand-Year Blood War se está preparando para regresar a las pantallas a finales de este verano con la muy esperada Parte 2 de la nueva serie de anime, ¡y el nuevo tráiler de los próximos episodios ha preparado el debut del anime de un esperado Bankai que no se vio en el anime original ni en el manga de Bleach!

Han pasado más de diez años desde que la adaptación original del anime de Bleach interrumpió su emisión antes del arco final del manga de Bleach de Tite Kubo, y sin que muchos fans lo supieran, en realidad se lanzó material canónico de Bleach en los años transcurridos desde que vimos por última vez el anime en acción.

Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 1 ya capitalizó el hecho de ser la primera adaptación de anime en mucho tiempo con algunas escenas nuevas que completan los eventos del arco final del manga, pero parece que la Parte 2 va más allá al mostrar un Bankai que solo se insinuó brevemente en el manga y el anime, pero no se reveló por completo hasta la serie de novelas spin-off de Bleach: Can’t Fear Your Own World.

Se ha preparado a Shinji Hirako para tener un Bankai muy peligroso, y el nuevo tráiler nos adelanta que finalmente lo veremos en forma de anime después de todos estos años. El creador de la serie Bleach, Tite Kubo, insinuó en los meses previos a Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 2 que hubo una pelea original entre dos personajes que nunca se vio en el manga. Parece que hemos obtenido nuestra primera mirada a esta pelea, ya que Shinji usará su Bankai por primera vez de verdad.

Anteriormente, solo había aparecido una vez en las novelas ligeras de Can’t Fear Your Own World, que contaban una aventura canónica para Shinji y algunos otros Shinigamis, por lo que esto también insinúa que el anime podrá abarcar incluso este material secundario. Anteriormente, en el manga, se insinuó que el Bankai de Shinji estaba prohibido debido a que confunde tanto a los enemigos como a los aliados (y los hace atacarse mutuamente en el proceso), pero parece que Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 2 nos mostrará cómo se ve esto.

Afortunadamente, no pasará mucho tiempo antes de que podamos ver más, ya que Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 2 – The Separation se estrenará en streaming con Hulu en Estados Unidos (y Disney+ en territorios internacionales) a partir del 8 de julio.

Nota del editor: Excelentes noticias para los fans de Bleach y una gran excusa para que quienes no han visto este emblemático anime, le den una oportunidad.