¡Lanzan nuevo gameplay de Ghost of Tsushima!

Tuvimos un vistazo bastante extenso a Ghost of Tsushima durante el State of Play del mes pasado, pero si te quedaste con ganas de ver más, entonces seguramente te alegrará saber que PlayStation ha lanzado varios videos que muestran nuevo gameplay de este anticipado título.

El primero de ellos hace un gran trabajo en presumirnos las mecánicas de combate, a pesar de solo durar 24 segundos. Velo por ti mismo:

Nuestro protagonista, Jin, puede cambiar de posturas, algo que le ayuda a lidiar con diferentes tipos de enemigos. También se puede ver que este material fue capturado de una versión más reciente del juego gracias a todos los detalles adicionales, como la iluminación y efectos de neblina, que no se veían muy bien en videos pasados.

El siguiente video es todavía más corto, pero demuestra la capacidad de Jin para curar sus heridas. Puedes hacerlo al utilizar un poco de tu ‘resolve’, que podemos ver en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Tendrás que decidir si curarte, o realizar ataques especiales, muy similar a Marvel’s Spider-Man.

Y por último, pero no menos importante, podemos ver a Jin mejorando su equipo a través de un comerciante. Tendrás que obtener diferentes recursos para incrementar tu armadura y armas.

Jin can visit vendors to upgrade his weapons and armor using materials collected throughout the island, such as bamboo or yew wood. #GhostOfTsushima pic.twitter.com/jTT9UzFczI

— Ghost of Tsushima 🎮 July 17 (@SuckerPunchProd) June 23, 2020