Lanzamiento de The Wolf Among Us 2 se va a 2024

Telltale Games anunció que el lanzamiento de la esperada secuela de The Wolf Among Us no sucederá durante 2023. Esto forma parte de los esfuerzos que el desarrollador está llevando a cabo para evitar la necesidad de jornadas de trabajo excesivas con tal de cumplir con una fecha preestablecida.

Jamie Ottilie, director general de Telltale Games, explicó en una entrevista con IGN que la decisión se tomó por varias razones, incluyendo la adaptación de Unreal Engine 4 a 5. Pero que las principales eran evitar generar a sus empleados daños a la salud por trabajar de más y la entrega de un juego incompleto.

“Crear juegos es difícil, se necesita tiempo para hacerlo bien. No nos beneficia en nada lanzar algo que no está listo.” comentó el directivo.

Ottilie relató que, como muchos otros estudios, Telltale Games se enfrentó a varios retos como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Tras ser resucitado por LCG Entertainment en 2019, Telltale anunció The Wolf Among Us 2 durante los Game Awards de ese año. Sin embargo, el estudio se encontraba en una etapa temprana de reestructuración, sin los empleados suficientes, con el juego en fase de pre-producción y la meta de no utilizar ningún material creado con anterioridad.

Si bien se trataba del mejor momento para anunciar la secuela y asegurar fondos para la iniciativa, Ottilia admite que de haber sabido cómo se iba a poner la situación con la pandemia, entre otros factores, no habría tomado la misma decisión.

A pesar de todo, The Wolf Among Us 2 va por buen camino. Pero, recientemente se tomó la decisión de cambiar el motor gráfico de Unreal Engine 4 a 5. Ottilie comentó que esto sucedió, debido a que Unreal 5, tiene muchas funciones que su equipo, en especial los ingenieros y los artistas, piensan que valen la pena utilizar. Esto los llevó a volver a crear desde cero, mucho contenido que ya estaba listo con Unreal 4.

Con todo esto en mente, Ottilie dice que existían dos maneras de cumplir con la fecha de lanzamiento de 2023. Una opción era lanzar un producto sin terminar, y la segunda opción era encerrarse a dar el máximo esfuerzo sin descanso y extendiendo las jornadas laborales.

“Si lanzamos este juego y no está terminado, nos van a destrozar. Las expectativas están por los cielos y queremos tiempo para cumplirlas, sentirnos orgullosos y pensar: “Es el mejor juego que pudimos haber hecho”. Que el mundo piense lo que quiera, pero lo importante es que nosotros sepamos que en estos momentos, en estas condiciones, este es el mejor juego que pudimos haber hecho,” afirmó Ottilie.

“He trabajado con jornadas extendidas y no quiero volver a hacerlo, tampoco es justo pedirle eso a tus trabajadores. No puedes tener un negocio que dependa de esas condiciones. Parte de lo importante es mantener una cultura de trabajo saludable. No queremos agotar por completo a nuestra gente. Ya fue increíblemente contratar empleados durante los últimos dos años entre el COVID, el mercado laboral y el crecimiento de la industria de los videojuegos. Así que, sobreexigir trabajo es la decisión incorrecta a largo plazo. Así no se construyen las empresas. En esta industria no nos damos cuenta, agotamos a la gente. Nos acabamos a los mejores empleados mucho más rápido. Si queremos seguir creciendo como industria, esto tiene que terminar. Debemos dejar de hacerlo y tomar mejores decisiones.” opinó el director de Telltale.

The Wolf Among Us 2 será como su predecesor, un juego con lanzamientos episódicos pero, a diferencia del original, se está desarrollando por completo antes de su lanzamiento. Así que, cuando el episodio 1 esté disponible, el resto estará listo también.

El título espera una fecha de lanzamiento para 2024 pero, para los que no pueden esperar, Telltale cuenta con otro juego que verá la luz este año desarrollado en colaboración con Deck Nine Games: The Expanse: A Telltale Series. Sin mencionar un tercer videojuego del que se sabe muy poco y que se encuentra en etapas tempranas de desarrollo.

Vía: IGN

Nota del editor: No todo son malas noticias, The Wolf Among Us salió al mercado en 2013. Y si ustedes son como yo, ya no recuerdan con detalle en qué quedó la historia, así que este cambio de fecha de lanzamiento puede funcionar perfecto para revisitar el original. Tampoco hace daño darle una leída a los cómics de Fables para empaparse de este universo.