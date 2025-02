Aunque aún está lejos de llegar a Max, la serie de Harry Potter ya está en pre-producción, por lo que la atención del público está sobre los posibles actores que protagonizarán esta adaptación. De esta forma, un nuevo reporte ha revelado que John Lithgow sería el encargado de interpretar al profesor Albus Dumbledore.

De acuerdo con Deadline, John Lithgow será el responsable del icónico papel de Dumbledore. El medio ha señalado que el actor y Warner Bros. se encuentran en las últimas etapas de negociación, pero todo indica a que este contrato está más que definido. Al respecto, la compañía compartió un mensaje sobre su proceso de selección:

“Somos conscientes de que una serie de tan alto perfil generará muchos rumores y especulaciones. A medida que avanzamos en la preproducción, solo confirmaremos los detalles cuando finalicemos los acuerdos”.

Lithgow es un galardonado actor de 79 años, el cual ha trabajado en series como The Crown, Dexter, How I Met Your Mother, y a quien recientemente vimos en Conclave. De esta forma, está claro que tiene el talento necesario para darle vida al maestro más importante en la vida de Harry Potter.

Lamentablemente, por el momento no hay más detalles sobre el resto del elenco. Los papeles de Harry, Ron y Hermione aún no están definidos, aunque se espera que esta información esté disponible en algún punto de este año. Por lo mientras, nos queda esperar al estreno de la serie de Harry Potter, algo que podría suceder a partir del 2026. En temas relacionados, personaje de los libros por fin saldrá en la serie de Harry Potter. De igual forma, este es nuestro gameplay de Harry Potter and the Chamber of Secrets.

Vía: Deadline.