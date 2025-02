Llega el primer tráiler de Twisted Metal temporada 2

Estamos ante una época en la cual surgen muchas adaptaciones de videojuegos al cine o las series, y quien tiene más interés en el negocio es PlayStation, dado que ya vimos las películas de Uncharted, el programa de HBO de The Last of Us y claro, Twisted Metal con Anthony Mackie como protagonista. Hablando de esta última, no le ha ido tan bien en la parte de crítica y audiencia, pero parece que no se han rendido con la primera temporada.

Peacock ha lanzado el primer adelanto de los próximos capítulos. El actor antes mencionado regresa como John Doe, junto a Stephanie Beatriz como Quiet, Joe Seanoa y Will Arnett en el papel de Sweet Tooth. Además, Anthony Carrigan se une al elenco como Calypso, el misterioso organizador del torneo mortal. La serie también contará con la participación de Saylor Bell Curda, Lisa Gilroy, Richard de Klerk, Patty Guggenheim, Tiana Okoye y Michael James Shaw en roles recurrentes.

Aquí lo puedes ver:

Tras los eventos del final de la primera temporada, John y Quiet se ven obligados a competir en el despiadado torneo Twisted Metal, un peligroso derby de demolición dirigido por Calypso. En su lucha por sobrevivir, deberán enfrentarse a nuevos y letales adversarios, además de reencontrarse con viejos enemigos. Entre ellos se encuentra el sádico payaso asesino Sweet Tooth, quien promete sembrar el caos en la arena de combate.

El tráiler adelanta secuencias de acción aún más intensas, con persecuciones a alta velocidad, explosiones y combates al límite. Sin embargo, la mayor sorpresa para John llega cuando descubre que su hermana, Dollface, está viva y ha adoptado la identidad de una vigilante enmascarada. Este inesperado reencuentro podría cambiar el curso de la competencia y poner en jaque su misión de supervivencia.

La serie estrena en verano de este año en MAX.

Vía: IGN