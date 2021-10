Desde 2018 se anunció que los Animaniacs regresarían con una nueva serie en Hulu, y aunque inicialmente muchos criticaron esta decisión, parece ser que una vez que la caricatura llegó a la televisión las audiencias quedaron encantada con ella. Pues bueno, ya se va a estrenar la segunda temporada y aquí tenemos su primer adelanto en video.

Como ya pudiste ver, esta segunda temporada rendirá homenaje a los clásicos Thundercats, aunque por razones obvias, este trío de hermanos no llevará este nombre. En su lugar, Wakko, Yakko y Dot se transformaran en The 80’s Cats para luchar contra la tiranía del jefe de seguridad.

La segunda temporada de Animaniacs se estrenará el próximo 5 de noviembre en Hulu.

Nota del editor: Animaniacs fue una serie que disfrute muchísimo durante mi infancia, por lo que yo sí me emocioné con la noticia de su regreso. Todavía no he tenido oportunidad de ver la primera temporada, pero espero poder hacerlo antes de que se estrene su segunda.

