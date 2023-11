La nueva voz de Wario ya está prácticamente confirmada

El día de hoy finalmente han llegado las reseñas de WarioWare: Move It, última entrega de esta franquicia que ha apostado por implementar una vez más el control de movimiento después de lo que nos llegó en 2006 para Wii. Y si bien esa es una parte destacada del título, lo que más interesa a quienes siguen el lore del mundo de Mario es saber quién le dará voz al personaje ahora que Charles Martinet se retiró.

A pesar de que aún no se lanza al mercado el juego, algunos fans ya se dieron cuenta que el interprete para el villano bigotón es ni más ni menos que Kevin Afghani, y a quien no le suene el nombre, se trata del nuevo actor que presta la voz para Mario y Luigi en Wonder. Eso ha hecho que la gente se ponga a buscar en los créditos del nuevo título de Wario y en efecto, su nombre aparece en las interpretaciones.

Con esto en mente, los usuarios ya han empezado a preguntarse si entonces suplirá a Martinet en todos los roles en lugar de actores diferentes para cada personaje, y es que ahora solo queda ver si también Kevin va a fungir como Waluigi. Con esto al menos estaría completo el elenco del reino de los hongos, al menos que quieran darle voz a personajes como Link, algo que hasta este momento ha quedado descartado.

Vale la pena mencionar, que Charles Martinet no ha salido del todo de Nintendo, pues le han dado el puesto de embajador de Mario, eso significa que seguirá viajando en convenciones y nombrándose como la voz oficial del personaje en tiempo pasado. Entonces, quienes quieran su autógrafo deben estar al pendientes de los eventos que se celebren en su respectiva ciudad.

Recuerda que WarioWare: Move It se lanza el 3 de noviembre en Switch.

Vía: Nintendo everything

Nota del editor: Era obvio que Nintendo no se iba a tomar el rol para contratar más gente para actuación de voz, al menos el tono del personaje no se escucha tan distinto al conocido. Entonces será cuestión de tiempo para verlo de primera mano en los créditos.