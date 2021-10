La semana pasada, y como cada primer miércoles del mes, Sony anunció la alineación de juegos para octubre que recibirán los suscriptores de PlayStation Plus sin costo adicional. Desde un inicio era fácil asumir que estos títulos no serían del agrado de todos, ya que la publicación en donde se anunciaron oficialmente estaba repleta de dislikes y comentarios negativos.

Los juegos en cuestión son Hell Let Loose para PS5, y Mortal Kombat X y PGA Tour 2K21 para PS4. Sí, definitivamente no es la mejor alineación que hemos tenido últimamente, y la comunidad se encargó de expresar su inconformidad.

Mediante una encuesta publicada en Reddit, cerca de dos mil miembros de la comunidad de PlayStation dijeron que no les parecía nada buena la oferta de este mes, y solo unos cuantos respondieron que sí estaban satisfechos. Por supuesto, el internet siempre tiende a girar hacia la negatividad, pero creo que en este caso tienen la razón.

Nota del editor: Sí, yo tampoco estoy muy satisfecho con las ofertas para este mes. Hell Let Loose para mí no luce como nada interesante, mientras que Mortal Kombat X es un juego que disfrute en su momento, pero con la llegada de su secuela, jamás lo volví a tocar. Y bueno, en el caso de PGA Tour 2K21, la verdad es que nunca he sido fan del golf.

Via: ComicBook