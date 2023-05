La cantidad de suscriptores a PS Plus es sorprendente

En un informe recientemente publicado, Sony reveló que PlayStation Plus Premium tenía 8 millones de suscriptores hasta marzo de 2023, mientras que PS Plus Extra contaba con 6.1 millones. Los niveles más altos de PS Plus ahora representan el 30% de los usuarios totales, y Sony confirmó recientemente que PlayStation Plus tiene 47.4 millones de suscriptores en los tres niveles. Esta información se dio a conocer durante una reunión de segmento empresarial, que también ofreció una gran cantidad de datos interesantes sobre el rendimiento en el mercado de PlayStation.

Sony confirmó que PS VR2 ha vendido 600,000 unidades desde su lanzamiento, lo que representa un aumento del 8% en comparación con las ventas de PS VR durante el mismo período. También mencionó que la versión para PC de The Last of Us Part 1 ha vendido 368,000 copias, y Marvel’s Spider-Man Remastered ha vendido más de 1.5 millones de unidades. Otros datos del informe están relacionados con los planes de inversión de Sony para la división de PlayStation y las áreas clave de crecimiento.

Los nuevos niveles de PS Plus se lanzaron hace solo un año, por lo que es impresionante que Sony haya logrado un porcentaje tan alto de suscriptores en este período. Si bien algunos títulos han salido de PS Plus Extra y Premium, la alineación parece estar mejorando constantemente a medida que Sony agrega más juegos first party a PS Plus Extra, como Ratchet & Clank: Rift Apart que se unió en mayo de 2023. Será interesante ver si los números aumentan o disminuyen en el futuro, ya que es posible que algunos jugadores regresen al nivel Essential de PS Plus después de probar Extra o Premium durante un mes.

Vía: Game Rant

Nota del editor: Por supuesto que esto se debe a los cambios que ha ido implementando Sony a su servicio de suscripciones, los niveles que agregó y cómo cada vez es una opción que compite de una manera más directa con Game Pass aguas Xbox porque en una de esas te quitan lo único que te queda como diferenciador.