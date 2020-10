La beta de CoD: Black Ops Cold War ya es la más descargada en la historia de la serie

Pese a todas las críticas que recibe Call of Duty, la serie continúa siendo una de las franquicias más importantes y relevantes de la industria. Ahora, recientemente se ha revelado que la beta de Black Ops Cold War se ha convertido en la prueba anticipada más popular de la saga.

Por medio de un tweet, Activision y Treyarch le agradecieron a los fans por hacer este hito posible. Sin embargo, no se compartió algún tipo de información concreta. No hay números con los cuales comparar otras betas de la serie. De igual forma, esta noticia no debería ser una gran sorpresa.

Thanks #BlackOpsColdWar fans everywhere, you’ve made the Multiplayer Beta the most downloaded in Call of Duty history. pic.twitter.com/ETLyRWkIwr — Call of Duty (@CallofDuty) October 22, 2020

Call of Duty es una de las series más populares de la actualidad y esta beta llega al final de una generación, en donde la base de jugadores es inmensa. Te recordamos que Call of Duty: Black Ops Cold War llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 13 de noviembre.

Vía: Call of Duty