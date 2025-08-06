    Kelley Mack, actriz de The Walking Dead, muere a los 33 años

    06/08/2025 8:29 a. m.

    El mundo de Hollywood se encuentra de luto en estos momentos, puesto que se ha dado a conocer que Kelley Mack, actriz que saltó al estrellato al aparecer en series como The Walking Dead y Chicago Med, murió a principios de este mes a los 33 años de edad, algo que sorprendió a su familia y a los fans.

    Por medio de un comunicado compartido por su familia, se ha confirmado que Kelley Mack murió el pasado 2 de agosto después de una batalla contra un tumor en el sistema nervioso central, enfermedad que dio a conocer el pasado mes de enero. Esto fue lo que comentó su familia al respecto:

    “El amor de Kelley por contar historias floreció a una edad temprana, cuando recibió una minicámara de video como regalo de cumpleaños. Esto despertó en ella una pasión por las artes que duraría toda la vida”, lo que llevó a Mack a empezar a actuar en anuncios cuando era niña”.

    ¿Quién fue Kelley Mack?

    Si bien Mack comenzó su carrera en el mundo de la actuación desde la infancia, y obtuvo múltiples reconocimientos como estudiante, su salto a la fama se debe gracias a su trabajo en televisión. Notablemente, ella interpretó a Addy en la novena temporada de The Walking Dead, a Penélope Jacobs en la octava temporada de Chicago Med. Entre sus papeles cinematográficos se incluyen los de Alice en Broadcast Signal Intrusion, Wilda en Delicate Arch y Ricky en Universal, cinta que aún no se estrena.

    Su muerte fue una sorpresa para todos, y su familia aún lamenta su partida. En temas relacionados, creador de Los Simpsons revela cuándo acabará la serie. De igual forma, Warner Bros. confirma nuevo spin-off de The Big Bang Theory.

    Que en paz descanse, Kelley Mack.

    Vía: Variety 

    Etiquetas: , , , , , , ,
