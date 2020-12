Kanye West quiso trabajar con Nintendo pero lo rechazaron

Las colaboraciones con artistas en la industria de los videojuegos no son algo fuera de lo común, y de hecho, casi existió una entre Nintendo y Kanye West. Reggie Fils-Aime, expresidente de Nintendo of America, explicó que el cantante se les acercó hace unos cuantos años, pero ultimadamente tuvieron que rechazarlo.

Durante un E3, West tuvo oportunidad de platicar con el mismísimo Shigeru Miyamoto, y poco después, invitó a Reggie a su oficina, lo cual él describe como algo un tanto incómodo:

“Parte de ello era platicar sobre lo que Kanye tenía en mente. Estaba experimentando con un videojuego; quería reacciones al respecto. Me dice, ‘Quiero trabajar con Nintendo’. En ese momento teníamos muchos proyectos en Nintendo, así que la posibilidad de trabajar con Kanye era algo que simplemente no se iba a poder hacer, así que tuve que encontrar la manera de declinar educadamente. Le dije, ‘Kanye, tú no quieres trabajar con nosotros porque somos difíciles, estrictos. Solo buscamos el mejor contenido. No somos alguien con quien quieres trabajar.’ Me voltea a ver y me dice, ‘Reggie, eres exactamente el tipo de socio que quiero por esa razón.”