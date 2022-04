Hace un par de semanas, te contamos sobre lo bien que se estaba vendiendo el manga de Jujutsu Kaisen en Japón, habiendo superado las 6 millones de copias vendidas en un periodo de tan solo tres meses. Pues bueno, parece que estas ventas en realidad son mucho más impresionantes de lo que habíamos pensado.

Resulta ser que, de acuerdo con la cuenta oficial de Jujutsu Kaisen en Twitter, el manga ya superó las 65 millones de copias vendidas hasta la fecha, superando así un récord establecido previamente por My Hero Academia.

Gege Akutami, creador de Jujutsu Kaisen, sigue trabajando en el manga con nuevas historias, por lo que esta franquicia no tiene intención alguna de ralentizar su ritmo bajo el cual lanzan nuevos capítulos. Habrá qué ver cómo se compara este manga con algunos de los otros más populares de la actualidad, pero el futuro ciertamente luce prometedor.

Nota del editor: Considerando lo popular que sigue siendo My Hero Academia, es un logro verdaderamente impresionante el que Jujutsu Kaisen lo haya superado en ventas. Por supuesto, esto no quiere decir que la popularidad de My Hero Academia esté en declive ni mucho menos, pero sí vale la pena mencionarlo.

Via: ComicBook