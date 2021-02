Jugamos el modo online de Watch Dogs: Legion y aquí te platicamos qué tal está

Poco antes de su debut el año pasado, Ubisoft dio a conocer todos sus planes post-lanzamiento para Watch Dogs: Legion. Dichos planes incluyen expansiones para la historia, así como la llegada de un modo multijugador gratuito. Sin embargo, sus desarrolladores decidieron posponer este contenido para seguir trabajando en mejorar el juego base, que no llegó exento de errores.

Ahora que Watch Dogs: Legion se encuentra en un mucho mejor estado, llegó el momento de que Ubisoft empiece a trabajar en él y como resultado, tuvimos oportunidad de jugar el modo online de este juego. Acá te vamos a contar qué nos pareció, y si vale la pena o no para jugar con tus amigos.

Similar al modo para un solo jugador, el Online de Watch Dogs: Legion nos permitirá disfrutar de todos los distritos de este Londres futurista, con la excepción de que ahora podremos hacerlo acompañado hasta por otros cuatro jugadores. Al menos durante este acceso anticipado, el modo Online solamente era accesible a través del menú principal, es decir, no podías invitar a otros amigos mientras estuvieras jugando el single-player.

Las misiones se dividían en varias categorías: algunas podías hacerlo tu solo, otras se podían hacer hasta con otro jugador, y las más desafiantes involucraban la participación de cuatro jugadores y son en estas últimas donde el Online se puede poner bastante divertido e interesante.

En general, la variedad en cuanto a las misiones no es muy diferente a las que vemos en el modo de un solo jugador, y honestamente, creo que nadie esperaba lo contrario. Sin embargo, aquellas misiones que involucran a otro jugador plantean escenarios que te obligan a pensar más allá de las soluciones que ya tenías para las misiones offline. Es imposible terminar una de estas misiones tú solo, y no solo lo decimos por la dificultad, sino que algunos objetivos requieren coordinación entre ambos usuarios para completarlos.

Por otra parte, las misiones de cuatro jugadores fueron lo que más me divirtió en esta prueba. Tuve oportunidad de jugar con otros tres colegas del medio, y aunque al principio estábamos teniendo unos cuantos problemas de comunicación, pudimos coordinarnos rápidamente para lograr nuestro objetivo. Estas misiones pueden llegar a ser bastante largas y tienen varias etapas antes de que puedas completarlas. Su dificultad es mucho más elevada, no solo porque hay más enemigos en pantalla, sino porque la IA de la computadora también es más eficiente.

Algo que me desagrado de su estructura fue su sistema de checkpoints, el cual no es nada generoso. Como te comentaba, estas misiones pueden llegar a tardar hasta una hora de duración, y aunque es posible revivir a tus amigos después de ser abatidos por el enemigo, una vez que todo tu equipo caiga se te regresará hasta un checkpoint bastante lejos. Depende de qué tan avanzado vayas en la misión, pero a veces hasta te pueden regresar al principio. Esto te obliga a jugar de manera más cuidadosa y tener un estilo de juego más táctico.

Otro punto negativo tiene que ver con las habilidades, que son las mismas que vimos en el juego base. Al menos durante la prueba, no había ninguna habilidad nueva diseñada para el multijugador, y desconocemos si eso cambiará para la versión final. De igual manera, no es posible transferir tu equipo del modo para un solo jugador al Online, o sea que deberás empezar desde cero.

Tomando en cuenta todo lo anterior, el Online de Watch Dogs: Legion es básicamente la misma experiencia que la campaña para un solo jugador, pero acompañado por amigos. ¿Esto es algo bueno, o malo? Depende. Si te gustó el juego base, entonces no me cabe duda alguna que también te gustará el Online, pero si la respuesta fue que no te gustó, entonces tampoco te gustará el multijugador.

