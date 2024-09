Jugadores se desesperan por sacar el platino de Concord

Los usuarios están desesperados por obtener el trofeo platino antes del cierre del juego, lo que los ha llevado a organizar partidas en el modo Rivalidad para acumular puntos de experiencia rápidamente. En este modo, dos equipos de cinco luchan en rondas de una sola vida, pero ahora los jugadores se lanzan de las plataformas al inicio de las partidas, asegurando victorias rápidas para el equipo contrario y terminando las rondas en segundos.

Este enfoque ha convertido las partidas de Rivalidad en la preferida para acumular experiencia de manera eficiente. Con cada ronda durando apenas 30 segundos y la posibilidad de completar un juego en minutos, los jugadores pueden progresar rápidamente hacia el trofeo Platino, que requiere alcanzar el nivel de reputación 100. Sin embargo, esta táctica afecta negativamente el porcentaje de victorias, un riesgo que muchos están dispuestos a asumir ante el inminente cierre del juego.

This is literally every match of Rivalry in Concord rn because this is the fastest way to earn XP for the Platinum 😂😂 pic.twitter.com/BZ12OV7lc1

— Radec (@realradec) September 3, 2024