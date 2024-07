No es un secreto que Elden Ring es un juego difícil, pero nunca imposible, puesto que el título nos ofrece las suficientes herramientas para superar cada reto de la forma que mejor le agrade al público. Sin embargo, parece que una persona no ha comprendido esto, puesto que un jugador tiene pensado demandar a FromSoftware por la alta dificultad presente en Shadow of the Erdtree.

Recientemente, se dio a conocer que un usuario tiene pensado emitir una demanda en contra de FromSoftware el próximo 25 de septiembre debido a la alta dificultad presente en Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Por si fuera poco, esta persona también ha señalado que la acción legal acusará a la compañía de ocultar contenido de los jugadores, quienes no pueden acceder a ciertas secciones por el alto reto que representan, o por el hecho de que los desarrolladores no lo desean.

En este último punto, el usuario ha señalado que hay secciones que los mineros de datos y hackers han encontrado, pero son inaccesibles para el jugador promedio, ocultando contenido de los consumidores. Sin embargo, hay que recordar que los desarrolladores constantemente experimentan con modelos y zonas que, al final del día, no forman parte del lanzamiento final por diferentes cuestiones. Esto no significa que contenido sea bloqueado para el jugador, puesto que es material incompleto que nadie debería ver.

Por el momento solo nos queda esperar a que esta persona emita su demanda, algo que sucedería el próximo 25 de septiembre. Sin embargo, es muy probable que esto no sea algo que impacte a FromSoftware. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Shadow of the Edrtree. De igual forma, Elden Ring recibe una nueva actualización.

Nota del Autor:

Esta persona está delirando. Si bien es cierto que Shadow of the Erdtree es una experiencia difícil, tampoco es imposible, y el juego ofrece muchas herramientas para que cada persona termine esta aventura de la forma que más le agrade. A lo mucho, esto es solo una queja.

Vía: Vandal