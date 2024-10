Juegos de Wii U que aún no tienen port en Nintendo Switch

Esta mañana de martes se ha dado una sorpresa para los usuarios de Nintendo Switch, y eso fue la revelación de que pronto habrá una nueva versión de Xenoblade Chronicles X, esto con los agregados de mejora de rendimiento que antes se encontraban en un parche y algunos cosméticos que llegaron en su momento. Con esto en mente, los usuarios se han quedado con la duda de cuántos juegos de Wii U quedan como exclusivos de dicha consola que se presume como uno de los mayores fracasos de la gran N.

Dentro de los que más se han pedido tenemos a The Legend of Zelda: The Wind Waker y Twilight Princess, los cuales se supone que hasta este momento tendrían el problema de adaptarse por los sellos de Miiverse que tuvieron en su lanzamiento, y es que esta red social de la empresa japonesa ya no existe. Otro que se pide bastante es Yoshi’s Whoolly World, el cual no se tiene que confundir con Crafted World y tiene grandes posibilidades de apareces, pues hasta tuvo port de 3DS.

Acá la lista de juegos que hacen falta:

– Star Fox Zero

– NES Remix Pack

– Paper Mario: Color Splash

– Yoshi’s Woolly World

– The Legend of Zelda: Twilight Princess HD

– The Legend of Zelda: The Wind Waker HD

– Animal Crossing: Amiibo Festival

– Sonic Lost World

– Deus Ex: Human Revolution Director’s Cut

– Sonic & All-Stars Racing Transformed

– Devil’s Third

– Kirby and the Rainbow Curse

– Game & Wario

– Star Fox Guard

– Nintendo Land

– Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games

– Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games

Con esto queda fuera el argumento que muchos usuarios marcan en redes, asegurando que solo faltan los de la saga Zelda y todo estaría completo, lo cual es algo totalmente falso. Aunque Nintendo Land podría ser el único que no tiene mucha oportunidad de portearse, dado que este explotaba bastante la mecánica del uso de game pad.

Vía: Nintendo Life

Nota del autor: Definitivamente faltan muchos juegos, pero para este punto es probable que no los veamos todos pasar a Switch. Aunque la sucesora podría tener la oportunidad de darles un nuevo hogar.