Una vez más, los servidores de PlayStation le están causando dolores de cabeza a todos los jugadores que desean experimentar el legado de la marca. Recientemente, se descubrió un error que hace injugables diversos juegos clásicos por medio del PS3 y PS Vita, como Chrono Cross.

De acuerdo con Kotaku, varios usuarios han comenzado a reportar inconvenientes al tratar de re-descargar y jugar algunos títulos clásicos del PS1 por medio del PS3. El problema en cuestión surge al checar la expiración del software, ya que muchos han cambiado su fecha a diversos meses de 1969, algo que es simplemente imposible. Es así que el acceso a estas experiencias ha sido imposible durante los últimos días.

So did @PlayStation expire the PSOne Classics versions of #ChronoCross and #ChronoTrigger by setting the date on new downloads to 12/31/1969? This is preventing me from playing my purchased copies on Vita and PS3. @ModernVintageG @dark1x pic.twitter.com/wxRebNIZWh

— Christopher Foose (@FooseTV) April 8, 2022