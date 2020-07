Insider revela posible ventana de lanzamiento para Resident Evil Village

Aún hay muchas cosas que desconocemos sobre Resident Evil Village, y entre ellas está, por supuesto, su fecha de lanzamiento. Aunque Capcom no ha dicho nada de manera oficial, es obvio que esta nueva entrega no llegará en 2020, por lo que únicamente sabemos que estará disponible el siguiente año, pero ¿cuándo exactamente? Un confiable insider parece tener la respuesta.

De acuerdo con Dusk Golem, filtrador que anteriormente dio en el blanco con todo lo relacionado a Resident Evil Village, este nuevo título estará llegando durante el segundo trimestre de 2021, es decir, en algún punto entre abril y junio. Adicionalmente, este insider revela que para 2021 el juego ya llevará cerca de cuatro años en desarrollo, algo bastante estándar para una experiencia AAA.

Even if RE8 was released in Q1, it would’ve been in development for 4 years.

That said, it’s looking more it’ll be a Q2 release right now, but let me say this right now, they haven’t 100% pinned a date down yet. https://t.co/G5EPSHmd1f

