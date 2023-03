Ingeniero crea tortillas de Dragon Ball Z

A día de hoy encontrar un trabajo no es tan sencillo como puede parecer, eso se debe justamente a que no solo debes contar con una carrera profesional terminada, sino también con amplia experiencia en el rubro. Esto hace que muchos recién egresados no puedan demostrar sus habilidades, dado que las empresas no suelen contratar novatos en los puestos.

Esto ha llevado a que muchos universitarios generalmente no ejerzan lo que estudiaron, y eso justamente está pasando con un joven de TikTok que se ha hecho viral, dado que ha dejado la profesión de ingeniero para vender tortillas. Sin embargo, no son tortillas normales, puesto que pasan por un proceso de impresión donde se incluyen figuras de Dragon Ball.

Por lo que se aprecia en las historias que comparte a través de la red social del momento, la tortillería se llama La Mexicana, y no solo ofrecen producto con impresión del anime creado por Akira Toriyama. También hay formas de superhéroes populares de Marvel, hasta la de cantantes famosos como el grupo BTS, por lo que los clientes han llovido a montones.

Este tipo de emprendimiento es algo nuevo, dado que el mercado de las tortillas es bastante rígido en cuanto a ideas, pero esta demostración podría dar ideas a quienes tengan un negocio similar. Y ahora, el futuro del ingeniero parece prometedor, dado que de forma constante comparte actualizaciones cómo van progresando con la venta del producto.

Vía: TikTok

Nota del editor: Sin duda es algo que llama bastante la atención, es posible que luego lancen diseños de Mario Bros o hasta de Pokémon, personalmente yo sí me llevaría un kilo para la hora de la comida en familia.