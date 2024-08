Indiana Jones y el nuevo Mafia eclipsan la gala de la Gamescom

Desde 2009, la ciudad de Colonia en Alemania auspicia la famosa feria de videojuegos que se ha convertido en todo un referente no sólo por la presencia de diversos expositores sino por la célebre ceremonia de inauguración conducida por Geoff Keighley, creador de los Game Awards.

En la noche de gala de la edición más reciente de esta convención, los anuncios no se hicieron esperar y se presentaron nuevos videos sobre la jugabilidad de algunos de los títulos más esperados como Call of Duty: Black Ops 6, Diablo 4: Vessel of Hatred, Dune: Awakening, Monster Hunter Wilds y Sid Meier’s Civilization 7.

Grata sorpresa fue ver nuevamente a Indiana Jones and the Great Circle que fijó su fecha de lanzamiento para el 9 de diciembre y aunque estará disponible desde el día uno en el servicio Game Pass, tendrá tres ediciones físicas que comienzan con el modelo estándar hasta el paquete de coleccionista.

Los rumores se confirmaron y la próxima aventura de Indiana Jones será multiplataforma y hará su arribo para PlayStation 5 en primavera de 2025, evidenciando que la estrategia de Phil Spencer para llevar diversas propiedades intelectuales de Xbox a plataformas de la competencia va muy en serio.

Para los amantes del género de peleas, Fatal Fury: City of the Wolves estableció su fecha de estreno para abril del siguiente año y hubo más detalles sobre la aparición de Terry Bogard en Street Fighter VI, sin dejar a un lado que Meta recibirá en exclusiva Batman: Arkham Shadow, centrado totalmente en la realidad virtual.

2K Games no quiso quedarse atrás y develó los futuros episodios de sagas icónicas, siendo el caso de Borderlands 4 y Mafia: The Old Country, que volverá a situarse en Italia para adentrar al público en los orígenes del crimen organizado, prometiendo una trama cruda y profunda.

Supermassive Games trasladará la antología The Dark Pictures al futuro con Directive 8020, mientras que los creadores de Little Nightmares I y II harán lo propio con Reanimal, una aventura cooperativa de horror para rescatar a unas amistades perdidas.

Otras novedades presentes fueron Lost Records: Bloom & Rage, de la mano de los desarrolladores de Life is Strange; King of Meat, producido por Amazon Games y en donde hará su aparición Geoff Keighley; la expansión independiente Dying Light: The Beast y; la remasterización del irreverente Goat Simulator.

El público quedó estupefacto cuando en el escenario apareció Peter Molyneux, el famoso autor de Black and White, Fable y Populus, revelando que trabaja en un interesante proyecto para PC y consolas denominado Masters of Albion, en el cual los jugadores tendrán que afrontar diversos roles por las mañanas o durante las noches.

Finalmente, el mundo de los videojuegos continúa ganando mayor presencia en el sector del entretenimiento, toda vez que los productores de Love, Death & Robots, preparan la serie Prime Video’s Secret Level que incluirá relatos sobre videojuegos icónicos como Armored Core, Mega Man, Pac-Man y Unreal Tournament, entre otros.

La inauguración de la Gamescom 2024 fue extensa y por momentos se sintió pesada, pudiendo haber visto reducida su duración si se hubieran omitido algunos diarios de desarrollo y entrevistas a detalle con los equipos creativos, sin embargo, sirvió para dar un adelanto de lo espectacular que serán los próximos meses.