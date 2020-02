¡Hoy celebramos el 24 aniversario de Pokémon!

A pesar de que en nuestro continente aún es 26 de febrero, en Japón ya es 27 de febrero. Esta fecha es especial para muchos de los jugadores a nivel mundial, ya que representa el aniversario de la serie Pokémon.

En esta ocasión se cumplen 24 años desde el lanzamiento original de Pokémon Red y Pokémon Green en Japón. Desde entonces, hemos visto cómo a lo largo de ocho generaciones de juegos, el pokédex ha superado las 800 criaturas de bolsillo; varios spin off nos han presentado diferentes estilo de juego; ha surgido una creciente comunidad enfocada en el aspecto competitivo; y cómo un título móvil que ha cautivado a todo el mundo por más de tres años.

Para celebrar esta ocasión tan especial, The Pokémon Company tiene planeado un par de eventos, entre los que se incluye la revelación de un nuevo pokémon legendario para Sword and Shield, así como los resultados de una votación dedicada a descubrir cuál es la mejor criatura de bolsillo de cada generación. De igual forma, Pokémon Go tiene planeado celebrar de la mejor manera posible con eventos de comunidad y bonús.

Muchas felicidades Pokémon. ¿Cuál es tu juego favorito de la franquicia?

It is now February 27th in Japan.

On this day, 24 years ago, Pokémon Red & Green were released in Japan and the franchise began.

Happy Birthday Pokémon! #PokemonDay pic.twitter.com/VfC1kYOd1k

