Hideo Kojima revela su película favorita de Batman

The Batman finalmente llegó a cines de todo el mundo el pasado viernes 4 de marzo, por lo que han surgido todo tipo de opiniones en las últimas semanas. El propio Hideo Kojima ya tuvo oportunidad de disfrutar la nueva cinta de Matt Reeves y aunque le parece una muy buena versión del personaje, en realidad no es su película favorita de él.

Kojima suele ser bastante vocal mediante su cuenta de Twitter, por lo que mediante una breve crítica dirigida a The Batman, reveló que su película favorita de este personaje es en realidad The LEGO Batman Movie.

“The LEGO Batman Movie” is a masterpiece that dares to step into this tacit understanding. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 14, 2022

Según Kojima, The Batman no hace un muy buen trabajo mostrando las dualidades de Bruce Wayne, por lo que siempre vemos a una versión oscura del personaje y no existe un diferenciador entre el filántropo multimillonario y el héroe enmascarado. Esto no quiere decir que Kojima no haya disfrutado de este reciente largometraje, solo considera que hay otras películas del héroe mejores.

Nota del editor: Kojima tiene un punto, aunque obviamente The Batman es una película enfocada en el héroe y no tanto en Bruce Wayne. De hecho, sus escena fuera del traje son muy poquitas y aunque hubiera estado bien explorar un poco más este lado del vigilante, supongo que eso será guardado para las secuelas.

Via: ComicBook