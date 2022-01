Spider-Man: No Way Home está lejos de ser una película perfecta. Durante los últimos días, varias personas se dieron cuenta de una serie de errores en la historia que no son explicados. Afortunadamente, los escritores de la cinta están al tanto de estos inconvenientes, y han explicado por qué el final se llevó a cabo de la forma en que lo hizo.

Para aquellos que no lo recuerden, al final de Spider-Man: No Way Home, el mundo se olvida de quién es Peter Parker. Obviamente, esto resultó en una serie de preguntas por parte de los fans, quienes cuestionaron la forma en que el hechizo de Doctor Strange funciona. Es así que Erik Sommers y Chris McKenna, escritores de la película, hablaron con Variety sobre el desenlace de esta historia. Esto fue lo que comentó Sommers respecto a los errores en el guion:

“Pensamos, ¿hacemos algo como Regreso al futuro en el que lo ves desapareciendo de las fotos? ¿Todavía tiene licencia de conducir o pasaporte? Simplemente generó más preguntas. Decidimos, intentemos hacerlo de la manera más satisfactoria y solo concentrémonos en la emoción. Y luego, si la gente tiene preguntas sobre algunos de esos detalles que no obtuvieron respuesta aquí, con suerte las responderemos en otra película en algún momento”.

Como siempre, esto puede ser un caso en donde la situación será aclarada en futuras películas del MCU. Sin embargo, esto no deja de ser un problema que aqueja a Spider-Man: No Way Home en estos momentos. Solo esperemos que la siguiente cinta de este universo logre ofrecer una solución satisfactoria.

En temas relacionados, Morbius se ha retrasado una vez más. De igual forma, Spider-Man: No Way Home iba a tener tres escenas post-créditos.

Nota del Editor:

Si bien los errores en el guion pueden ser solucionados en el futuro, esto demuestra un fuerte problema dentro de Marvel, en donde la comunicación con futuros proyectos resulta en una serie de inconvenientes para ciertas cintas o series.

Vía: Variety