Guía de regalos 2020: Nintendo

Ha llegado la mejor época del año. Después de un 2020 verdaderamente caótico, tal vez sea buen momento para desacelerar y pasar un buen rato con nuestra familia. Por supuesto, en estos tiempos de encierro, el entretenimiento en casa es una de nuestras pocas opciones y los videojuegos suelen ser los elegidos. Estamos seguros de que serás parte de algún tipo de intercambio y si de casualidad, quieres hacer feliz a un fan Nintendo, acá te van algunas sugerencias que sin lugar a dudas, le sacarán una enorme sonrisa.

Nintendo Switch Version 1.1

A pesar de estar cerca de cumplir su cuarto año en el mercado, el Nintendo Switch sigue siendo uno de los regalos más esperados para estas fiestas gracias a su espectacular catálogo de juegos. Te recomendamos buscarlo en su caja roja, la cual, indica que se trata de la versión 1.1 que incluye una mejor batería que la del modelo original.

Nintendo Switch Lite

Ideal para llevar a todos lados e incluso, darle un uso bastante rudo. El Nintendo Switch Lite es un perfecto regalo para quien busca tener una experiencia de gaming totalmente portátil y la vez, no gastar tanto. Lo mejor es que tendrás entre cuatro colores distintos para elegir y hasta por ahí, una bonita edición especial de Pokémon Word & Shield.

Lego Super Mario Starter Pack

Sin lugar a dudas, una de las colaboraciones más bonitas e interesantes que Nintendo ha hecho. Desde que se anunció, se nos dejó claro que Lego Super Mario sería una serie muy diferente de juguetes y en efecto, es algo bastante especial. Además de su Starter Pack, tienes una gran variedad expansiones de donde elegir.

Mario Kart Live: Home Circuit

Probablemente el regalo prometido para esta navidad. Los niños y no tan niños estarán más que encantados de recibir uno de los juguetes más increíbles que nos haya tocado ver en un largo tiempo. Mario Kart Live: Home Circuit mezcla la magia de un videojuego con la emoción de un auto de control remoto. Magia navideña.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Sabemos que seguimos sin saber la fecha en la que la secuela de Breath of the Wild nos estará llegando, sin embargo, ya tenemos en el mercado a un juego que sin duda alguna, ayudará a que la espera sea un poco más llevadera. Hyrule Warriors: Age of Calamity no es un Zelda como tal, pero nos cuenta lo que pasó 100 años antes de que Link despertara para vivir su más reciente aventura.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Sin temor a equivocarnos, podemos decir Xenoblade Chronicles es uno de los RPG más destacados de todos los tiempos y en este 2020, recibimos una versión mejorada en el Switch de aquel clásico del Wii. Si quieres hacer feliz a un fan del rol japonés, probablemente ésta sea tu mejor opción.

Animal Crossing: New Horizons

El gran fenómeno de este caótico 2020. Cuando la pandemia estaba comenzando con fuerza hace unos meses, Animal Crossing: New Horizons se estaba lanzando al mercado para convertirse en el refugio de muchos. Su ligereza y encanto sin igual, lo convierten en un regalo ideal para esta navidad.

Tokyo Mirage Session #FE Encore

Como parte de todos estos juegos que vimos en el Wii U y que ahora están aterrizando en el Switch, tenemos a Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, RPG de Atlus exclusivo de las consolas de Nintendo que sin duda alguna le encantará a todos los fans de series como Persona y Shin Megami Tensei.

Super Mario 3D All Stars

A pesar de todo lo que pasó este año, Nintendo celebró el 35 aniversario de su famosa mascota con diferentes productos. Sin duda alguna, el más interesante fue Super Mario 3D All Stars, compilación de tres clásicos de la franquicia que los trae de regreso de una gran forma. Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy junto con sus soundtracks, es lo que te espera en esta colección.

Paper Mario: The Origami King

Una de las series más especiales que tiene Nintendo. 2020 marcó el regreso de Mario al mundo del papel y para fortuna de todos nosotros, Paper Mario: The Origami King no decepcionó de ninguna manera, siendo una aventura sumamente mágica llena de grandes momentos.