GTFO tendrá su propia tienda de ropa y souvenirs

Durante The Game Awards 2021 se reveló que GTFO, el nuevo juego cooperativo de 10 Chambers, ya estaba disponible para los usuarios de PC alrededor del mundo. La popularidad de este título fue tanta que incluso se posicionó en el puesto número dos en la lista global de los más vendidos en Steam. Después de este exitoso lanzamiento, sus autores decidieron abrir una tienda de merchandising con artículos de juego únicos basados en GTFO.

Ulf Andersson, director creativo de 10 Chambers, explicó el por qué tomaron esta decisión:

“Cuando decidimos que haríamos merchandising de GTFO, también decidimos no hacer el tradicional logo de juego impreso en una camiseta básica. En primer lugar, queríamos crear algo que nosotros -y esperemos que más gente- realmente quiera llevar y que no se quede enterrado en el fondo del armario después de la primera puesta. En segundo lugar, en la oficina tenemos muchas personas creativas, muchas de ellas interesadas en la ropa de calle y la moda. Queríamos dar rienda suelta a esa creatividad en nuestro merchandising de GTFO, llevando la marca de juegos a la moda y no al revés”.