Ghost of Tsushima domina las ventas de Reino Unido por tercera semana consecutiva

Parece que no hay nada ni nadie que pueda frenar la popularidad y éxito de Ghost of Tsushima. Por tercera semana consecutiva, esta nueva exclusiva de PlayStation 4 ha logrado posicionarse en el primer lugar de ventas en Reino Unido desde su lanzamiento, similar a lo que pasó con The Last of Us Part II durante los meses de junio y julio.

Lo nuevo de Sucker Punch también gozó de mucho éxito en Japón, convirtiéndose en una de las exclusivas mejor vendidas de la región, aunque por supuesto, el título ya fue superado por el monstruoso Animal Crossing: New Horizons. Sin embargo, Sony reveló que Ghost of Tsushima ya es la nueva IP exclusiva de PS4 que más rápido se ha vendido, sin duda alguna un gran logro para la plataforma.

Sin más preámbulos, acá te dejamos el top 10 completo de ventas en Reino Unido:

1. Ghost of Tsushima

2. Animal Crossing: New Horizons

3. Destroy All Humans

4. Mario Kart 8: Deluxe

5. F1 2020

6. Paper Mario: The Origami King

7. Skater XL

8. The Last of Us: Part II

9. Grand Theft Auto V

10. Minecraft (Switch Edition)

Via: NintendoLife