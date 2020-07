Ghost of Tsushima ya es la nueva IP exclusiva de PS4 que más rápido se ha vendido

Ghost of Tsushima sigue posicionándose como uno de los lanzamientos más fuertes de PlayStation en años recientes. El juego no solo es todo un éxito en Japón, donde se convirtió en el estreno de PS4 más exitoso de la región, ya que el día de hoy se ha revelado que Ghost of Tsushima es el debut de una IP original first party más vendida de Sony en sus primeros días.

Por medio de un tweet, PlayStation ha revelado que Ghost of Tsushima logró vender 2.4 millones de unidades a nivel mundial en los primeros tres días después de su lanzamiento.

Ghost of Tsushima is now PS4's fastest selling first-party original IP debut with more than 2.4 million units sold through globally in its first 3 days of sales.

Congratulations @SuckerPunchProd, and thank you to fans around the world for taking part in Jin's journey. pic.twitter.com/6aE4U7YZJH

— PlayStation (@PlayStation) July 24, 2020