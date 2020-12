Gears 5: Hivebusters llegará la siguiente semana y así la puedes conseguir gratis

Después de la más reciente actualización para el multijugador de Gears 5, Operation 5: Hollow Storm, es momento de que los fans de la campaña celebren pues el lanzamiento de Gears 5: Hivebusters está justo a la vuelta de la esquina.

Por si no lo sabes, Hivebusters es una expansión para el modo single-player de Gears 5 que promete hasta tres horas de nuevo contenido. La buena noticia es que los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate podrán disfrutarla sin pagar extra desde su día de lanzamiento, el 15 de diciembre, pero si lo prefieres, también la puedes adquirir por $19.99 dólares. Asimismo, Gears 5: Game of the Year Edition también debutará ese mismo día por $59.99 dólares.

Recuerda que los jugadores de Xbox Series X y Series S podrán beneficiarse del poder de estas consolas con tiempos de carga reducidos, mayor tasa de cuadros por segundo, quick resume, y resolución 4K HDR Ultra en Series X.

Fuente: Xbox