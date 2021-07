Fortnite prepara importante evento para la próxima semana

Epic Games ya empezó con los preparativos para el próximo evento masivo de Fortnite el próximo 6 de agosto. La actualización 17.21 ya se encuentra disponible en estos momentos, y podrás disfrutar del show en la fecha previamente mencionada a partir de las 3:05pm hora del pacífico / 5:05pm hora de la CDMX.

No será necesario anotar la fecha en tu calendario, puesto que ya está disponible una cuenta regresiva dentro del battle royale que te indica exactamente cuánto tiempo falta para el evento.

Event countdown! Also visible in the lobby. 💫 #fortnite pic.twitter.com/MUggxLTv5T

— GNA – Fortnite Leaks & News (@gnanewsco) July 27, 2021