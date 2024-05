Final Fantasy XVI y VII Rebirth no cumplieron las expectativas

De forma reciente se ha anunciado una especie de reinicio como empresa de parte de Square Enix, esto para poder conseguir las cantidades de dinero suficiente para seguir funcionando de manera correcta, algo que incluye la cancelación de proyectos que no van con sus planes actuales. Por su parte, a muchos les sonará extraño, pero a pesar de que Final Fantasy XVI y Final Fantasy VII Rebirth se lanzaron con menos de un año de diferencia, no lograron cumplir la expectativa de ventas que se buscaba.

En una llamada financiera reportada por Bloomberg, el presidente de Square Enix, Takashi Kiryu, dijo a los analistas que las ventas de los tres juegos (se incluye a Foamstars) no lograron golpear los ingresos y ganancias esperados, lo que resultó en un golpe global a los ingresos operativos para el negocio. Vale la pena mencionar, que después de los tres millones de ventas anunciados de la entrega 16 de su RPG insignia no se ha hablado más, por lo que el número no habría crecido demasiado.

Square Enix said:

-FF16 sales fell short of expectations. Initial momentum was in line with expectations, but the games failed to reach FY goal as its momentum slowed. No updates from sales number last announced at 3 million

-FF7 Rebirth sales fell short of expectations. Initial…

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) May 14, 2024