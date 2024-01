Filtran el nombre completo de Death Stranding 2

Durante todos estos meses Hideo Kojima se ha mantenido en total silencio respecto a sus nuevos proyectos de la industria de los videojuegos, pues aunque en The Game Awards al fin se presentó OD, quedó bastante a la interpretación de que tratará la obra con actores consagrados. Por su parte, en 2022 durante los mismos premios vimos el primer avance de Death Stranding 2, y desde ese momento no hay noticias del juego y a como se va desarrollando el 2024, es posible que no tengamos nada hasta diciembre.

Hace pocas horas, un dataminer bastante conocido del medio, billbil-kun, ha mencionado que el videojuego tendrá una especie de subtítulo después del número dos, y este será ni más ni menos que The Beach, a eso se agrega que debemos estar atentos a las redes en los próximos días. Todo esto significa, que podríamos ver un nuevo avance con más personajes, jugabilidad, y hasta la fecha oficial de lanzamiento, la cual puede apuntar a este mismo año, ya que PlayStation no tiene exclusivos anunciados.

Se estima concretamente que dentro de 15 días será esta nueva revelación, con bastantes avances en comparación con lo que vimos hace ya más de un año atrás, y claro, puede que nos muestren las nuevas mecánicas de juego que el estudio tiene planeado implementar en el futuro. A eso se suma, que el escenario perfecto de todo sería un State of Play, el cual tal vez puede coincidir la misma semana que Nintendo lance su directo tradicional de febrero, en el cual también se espera ver su siguiente consola.

Para quien no conozca el primer juego, aquí su descripción:

Death Stranding es un videojuego de acción y aventuras desarrollado por Kojima Productions y dirigido por Hideo Kojima. Fue lanzado en noviembre de 2019 para la consola PlayStation 4 y posteriormente para Microsoft Windows en 2020. El juego es conocido por su narrativa compleja, su estilo único y su enfoque en la conexión y cooperación en línea. La historia se sitúa en un mundo posapocalíptico donde eventos catastróficos han llevado a la separación entre la vida y la muerte. Los jugadores asumen el papel de Sam Porter Bridges, interpretado por Norman Reedus, un repartidor que tiene la tarea de recorrer un paisaje desolado para conectar ciudades aisladas y reconstruir una red de comunicación.

Recuerda que la secuela está planeada en exclusiva para PlayStation 5.

Vía: VGC

Nota del editor: Es evidente que se debe lanzar sí o sí este año, pues la alineación de PlayStation hasta este momento es inexistente, al menos que nos demuestren lo contrario este año mediante los State of Play. Ya veremos en 15 días si todo esto resulta ser verdad.