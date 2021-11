Filtran arte conceptual sobre el remake de Resident Evil 4

Como seguramente ya sabes, es prácticamente un hecho que Capcom se encuentra trabajando en un remake para Resident Evil 4. Todavía no se ha confirmado oficialmente, pero ya existe la suficiente evidencia como para darlo por hecho y ahora podemos añadir un nuevo arte conceptual que se ha filtrado y que pertenece a uno de los personajes de este futuro remake.

DC Douglas, actor de voz de Albert Wesker, aparentemente filtró la apariencia que tendrá este villano en el remake de Resident Evil 4.

Desde que se filtró esta imagen, Douglas publicó lo siguiente en Facebook:

“Yo no dije nada, yo no publiqué nada, y he dicho varias veces que no estoy bajo contrato con Capcom, Resident Evil 4 o cualquier cosa. Ya no diré más detalles al respecto sobre Resident Evil 4 porque tengo dos gatos que realmente necesitan mi atención.”