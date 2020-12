Filtración revela un nuevo modo de juego para Call of Duty: Black Ops Cold War

Una nueva filtración de Call of Duty: Black Ops Cold War ha dado a los jugadores nueva información sobre el próximo modo de Dropkick. De acuerdo con la información, el portador del Objetivo estará limitado a una sola pistola, ya que con la otra mano estará sosteniendo un portafolios.

Vía Twitter, la cuenta de ModernWarzone publicó lo siguiente:

An in game tip has revealed that the dropkick game mode will limit the objective carrier to only a pistol.

We now know that the picture for “more multiplayer maps and modes” in the S1 roadmap is showing off both dropkick AND the new mall map coming to #BlackOpsColdWar Dec 10th! pic.twitter.com/lEdcN2E5ds

— ModernWarzone (@ModernWarzone) November 30, 2020