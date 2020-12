Rosario Dawson aseguró el papel de Ahsoka Tano gracias a los fans

El último episodio de The Mandalorian finalmente nos introdujo a Ahsoka Tano, legendaria Jedi que los fans ansiaban ver en live-action. Ahora que finalmente debutó en la pantalla chica, los fans se tomaron un momento para recordar cómo empezó toda esta campaña en redes sociales para conseguirle el papel a Rosario Dawson, y sí, parece que sí fueron sus fanáticos a quienes debemos agradecer.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, Dawson reveló que todo empezó como una campaña por los fans en internet:

“Alguien me compartió un tweet con una foto de Ahsoka Tano. Yo le di retweet y dije ‘absolutamente, sí por favor’ y ‘#AhsokaVive”. Aparentemente, eso llamó la atención de alguien que llevaba trabajando en Star Wars por años. Ella se lo mando a Dave Filoni. Eso empezó todo esto. Yo estaba así de ‘Oh por Dios, ¿acaso me acaban de dar el papel?’ Y después no pasó nada.”