Fans creen que el reciente adelanto de BOTW 2 esconde un interesante secreto

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild regresó durante el Nintendo Direct de hoy, y como es costumbre, los fans ya están examinando cuidadosamente el más reciente adelanto en video con la esperanza de encontrar más pistas sobre él. De hecho, creen que este nuevo tráiler esconde un interesante secreto.

Específicamente, la comunidad de internet considera que el tema musical empleado en el tráiler de BOTW podría ser alguna canción ya conocida de la franquicia, pero al revés. Por ejemplo, como los casos de Ballad of the Goddesses que en realidad es Zelda’s Lullaby pero al revés y Lorule’s Castle que en realidad es “Hyrule’s Castle”.

Por supuesto, ya hay un video con el tráiler al revés y la conclusión es que podría tratarse del tema principal de Breath of the Wild pero invertido:

¿Tú qué opinas? ¿Crees que en verdad exista un secreto en el tráiler? Compártenos tu opinión en los comentarios.

Via: YouTube