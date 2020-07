Fan crea increíbles dioramas de juegos de Nintendo y así los puedes conseguir

A todos nos encanta coleccionar diferentes artículos de nuestros videojuegos favoritos, y si tú también te consideras un fuerte coleccionista, entonces no puedes perderte estos increíbles dioramas de juegos de Nintendo. Creados por Kyle Edgerly, estos coleccionables son un artículo que no te puede faltar, sobretodo si eres fan de los primeros juegos de Mario y The Legend of Zelda.

Edgerly, quien es dueño de la tienda RetroEdgeArt, se encarga de crear estos dioramas a mano, por lo que su existencia es limitada. Edgerly utiliza todo tipo de materiales en su proceso de creación, pero la realidad es que la mayoría están compuestos por cosas simples como papel, plástico y pegamento. Acá puedes ver algunos de ellos:

Recuerda dar click sobre cada imagen para verla en alta resolución:

RetroEdgeArt no solo tiene diseños de Nintendo, pero sí es su catálogo principal. La buena noticia es que tú también puedes comprarlos, ya que también se hacen envíos a México. Si deseas adquirir alguno de estos dioramas, basta con que te dirijas al sitio web de RetroEdgeArt y hagas tu pedido. El precio incluso viene en pesos para mayor comodidad y puedes comprar paquetes que te incluyen hasta dos dioramas a un precio rebajado.

Fuente: RetroEdgeArt