Expertos opinan sobre si la FTC puede bloquear la compra de Activision

Actualmente las noticias que están en boca de todos se ligan directamente al potencial acuerdo que tendría Microsoft por comprar a Activision Blizzard, pues las cosas no se han puesto tan sencillas como lo que pasó en su momento con Bethesda. Esto ha llevado a pensar que al final podría bloquearse, dado que la FTC no está tan convencida de aprobar el trato.

Mediante las redes se puede observar que hay varios argumentos, publicaciones, entrevistas y citas de ejecutivos sobre lo que está pasando en cuestión empresarial. Y es que muchos de nosotros solo estamos como espectadores, pero hay gente que puede dar un punto de vista más claro, sobre todo para quienes manejan los temas de marketing y negocios.

El medio conocido como IGN contactó a expertos legales sobre los detalles de este acuerdo y cuál podría ser el resultado. Algunos con opiniones un tanto dispersas, porque hay una buena probabilidad de que se concrete, pero también de que no suceda, por lo que los resultados analizados por los periodistas no son del todo claros.

Si bien la misión de la FTC es verificar que no se haga monopolio, no necesariamente siempre tienen la autoridad total para bloquear empresas. Eso pasó con su reciente fracaso para evitar que Meta comprara la empresa de fitness VR Within Unlimited. Por otro lado, obtuvo una victoria cuando NVIDIA rechazó su adquisición planificada de $66 mil millones del diseñador de chips Arm, y otra incluso contra una fusión de publicación de libros planificada.

El experto Sam Castree de Sam Castree Law explicó que la queja de la FTC se basó en dos tácticas principales. El primero plantea la preocupación de que Microsoft podría retener ciertos juegos de las plataformas competidoras. Si bien esto no es algo que haya sucedido, la FTC quiere asegurarse de que nunca suceda el entregar versiones inferiores a la competencia o restringir.

Esto es lo que comentó:

También está el tema de usar Activision para lanzar futuras exclusivas de Xbox sin que Microsoft tenga que pagar nada extra por el privilegio de la exclusividad, como sucedió con Starfield después de que Microsoft comprara ZeniMax. Eso es una preocupación un poco más seria, pero como señala Microsoft, todo el mundo tiene algunas exclusivas.

La segunda táctica implicaría el concepto de “mercados relevantes”. La FTC está tratando de decir que el acuerdo crearía un monopolio en una definición limitada de un mercado específico, esto incluiría a PS5 y Xbox, no a Switch. Luego, definiría los servicios de suscripción de bibliotecas de contenido como un mercado diferente y los juegos en la nube como otro. La idea aquí parece la de mostrar un impacto en segmentos muy estrechos del mercado de los juegos, en lugar de un impacto en los videojuegos en general.

Por ahora, parece que el trato está un tanto lejos de concretarse.

Vía: IGN

Nota del editor: El tema de la compra es más complicado de lo que se puede pensar, por lo que no creo que pronto se llegue a la resolución. Seguramente veamos algo mucho más claro hasta la mitad de 2023.