Everybody 1-2-Switch! se vende muy bien en Julio

La consola híbrida de Nintendo ha recibido muchos juegos a lo largo de estos años, sobre todo destacan los que se han lanzado de manera exclusiva, y el que más ha llamado la atención es Everybody 1-2-Switch!, secuela de aquel título que tuvo el privilegio de llamarse así mismo coo el primer juego de la consola junto a The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Y si bien esta segunda parte no le fue nada bien, ha dado noticias nuevas en cuestión de ventas, las cuales pueden sorprender hasta los propios dueños de la ip.

Según lo que se ha mencionado en sitios de prensa, la secuela ha vuelto al primer lugar de Australia como el videojuego más vendido. Entre el 22 y el 28 de julio de 2024 logró vencer a contendientes pesados como Grand Theft Auto V o Red Dead Redemption 2 y superar títulos deportivos como NBA 2K24 y EA Sports College Football 25.

Aquí la lista de los más vendidos:

1.- Everybody 1-2-Switch!

2.- Grand Theft Auto V

3.- NBA 2K24

4.- EA Sports College Football 25

5.- Red Dead Redemption 2

6.- Elden Ring

7.- Advance Wars: 1+2 Re-Boot Camp!

8.- Hogwarts Legacy

9.- Plants vs. Zombies Garden Warfare 2

10.- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Acá la descripción del juego:

Everybody 1-2-Switch! es un juego para la consola Nintendo Switch que fue lanzado en junio de 2023. Es una secuela del popular juego de lanzamiento 1-2-Switch, que salió en 2017. Al igual que su predecesor, es un juego de fiesta diseñado para que varias personas jueguen juntas, utilizando los controles Joy-Con de la consola o incluso sus teléfonos móviles para participar en una variedad de minijuegos. El juego se enfoca en la interacción social y el entretenimiento en grupo, ofreciendo una colección de minijuegos rápidos y sencillos que pueden involucrar hasta 100 jugadores a la vez. Estos juegos están diseñados para ser accesibles y divertidos, con actividades que pueden incluir desde carreras de caballos hasta concursos de preguntas, aprovechando las características de los Joy-Con, como la vibración HD y el sensor de movimiento.

Recuerda que el título es una exclusiva de Nintendo Switch.

Vía: Nintendo Life