Éstas fueron las series de Netflix más vistas en 2020

La pandemia provocó que los servicios de streaming tuvieran un incremento masivo de usuario, y a pesar de todas las nuevas plataformas que han nacido estos últimos años, Netflix sigue siendo una de las más populares entre los usuarios. Reelgood, sitio que se encarga de monitorear estos servicios, ha revelado cuáles fueron las series más vistas a lo largo de este 2020.

Para obtener esta información, Reelgood dividió las series en dos categorías: según las veces que alguna serie figuraba en el top 10 de Netflix y según el posicionamiento que alguna serie tenía dentro de esta misma lista, por lo que los resultados quedaron así:

Según el número de veces que una serie aparecía en el Top 10:

1. The Office (178 veces)

2. Cocomelon (104 veces)

3. Ozark (57 veces)

4. Schitt’s Creek (55 veces)

5. Avatar: The Last Airbender (54 veces)

6. Tiger King (50 veces)

7. The Queen’s Gambit (47 veces)

8. Outer Banks (45 veces)

9. Unsolved Mysteries (43 veces)

10. The Umbrella Academy (43 veces)

Según el posicionamiento de cada serie en el Top 10:

1. Cocomelon

2. The Office

3. The Queen’s Gambit

4. Tiger King

5. Ozark

6. Outer Banks

7. The Umbrella Academy

8. Unsolved Mysteries

9. Cobra Kai

10. Love is Blind

¿Tu serie favorita entró en alguna de estas dos listas?

Fuente: Reelgood