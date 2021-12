Faltan solamente unas cuantas semanas más para que se terminé el año, lo que también significa que es un gran momento para recordar algunas de las series, películas o videojuegos que más disfrutamos a lo largo de este 2021. Fueron unos meses bastante complicados, pero a pesar de todo, tuvimos muchas cosas interesantes que se quedarán en nuestras cabezas por un muy buen rato.

Para no quedarse atrás con todo esto, Twitter México ha compartido cuáles fueron las películas más populares en nuestro territorio. Es decir, aquellas que tuvieron la mayor cantidad de menciones dentro de esta red social a lo largo del año y para facilitarnos la lectura, nos lo han dividido en tres categorías diferentes:

1. Zack Snyder’s Justice League

2. Spider-Man: No Way Home

3. Eternals

4. Black Widow

5. Godzilla vs Kong

6. Shrek

7. The Suicide Squad

8. BLACKPINK: Light Up The Sky

9. Cinderella (2021)

10. Black Panther

1. Dune (2021)

2. Back to the Future

3. Scott Pilgrim vs. The World

4. Army of the Dead

5. Blade Runner

6. Alita: Battle Angel

7. Indiana Jones

8. Mad Max

9. The Matrix: Resurrections

10. Terminator

1. House of Gucci

2. Call Me by Your Name

3. Don’t Worry Darling

4. Pride and Prejudice

5. Nomadland

6. The Godfather

7. Cherry (2021)

8. Titanic

9. El baile de los 41

10. Promising Young Woman

Como pudiste ver, tenemos una amplia selección de películas que fueron el centro de atención en Twitter este año. Lento pero seguro, la industria del cine se ha estado recuperando por la pandemia y seguro que el 2022 también será un año repleto de increíbles y anticipados estrenos.

Nota del editor: Muchas de estas películas me hacen sentido, pero me sorprende el hecho de que Shrek se haya colado entre lo más popular de este año. Digo, estoy consciente que es una obra maestra, pero no entiendo el por qué específicamente. Del resto no me cabe alguna duda, pero ¿por qué Shrek?

Via: Twitter México