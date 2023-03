Época oscura en Meta: Acumulado alarmante de despidos

En la actualidad muchas empresas del internet están buscando cómo seguir siendo la tendencia, pues competidores fuertes en el mercado como TikTok han empezado a quitar el público de algunos. Eso está pasando justamente con Meta, la empresa de Mark Zuckerberg que engloba diferentes redes como WhatsApp, Instagram y por supuesto, Facebook.

Algo que se debe señalar, es que desde hace bastantes meses se han llevado a cabo buenas cantidades de despidos de personal, los cuales iniciaron como a mediados del año 2022. Inicialmente se tomó la decisión de hacer esto debido a que el interés del público por entrar al Metaverso ha sido de lo más nulo, y eso requirió en su momento un gasto considerable que no regresó en forma de ganancias.

El acontecimiento que marcó el hilo fue que los avatares de la experiencia no convencieron a nadie, dado que con tanto dinero habría contenido con presupuesto para algo más agradable respecto a la parte estética. Por su parte, las ventas de Meta Quest (dispositivos de realidad virtual) han sido escasamente exitosas y justo ese gastó detonó el despido de muchos usuarios.

Vale la pena mencionar, que la empresa se quiere ver amigable con los ex empleados y no quiere denominar a esto como “despidos” sino como algo llamado “reestructuración de personal” lo cual viene acompañado con una indemnización monetaria por un par de meses. Y a si bien, no se rindieron en la apuesta por el Metaverso, se demuestra que se han desplomado en la bolsa por que realmente no funciona el concepto.

Esto nos lleva a una nueva oleada de despidos a inicios de noviembre del año pasado, los cuales en esta ocasión fueron un número poco más importante al anterior, tratándose de 11 mil personas las que dejaban su puesto de trabajo. En términos de porcentaje (13%), es muy poco respecto al personal total, pero cuando se dice el número es algo considerable.

Aquí una cita del propio director en su momento:

Hoy estoy compartiendo algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta. He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13 % y despedir a más de 11.000 de nuestros talentosos empleados. También estamos tomando una serie de pasos adicionales para convertirnos en una empresa más ágil y eficiente mediante la reducción de los gastos discrecionales y la extensión del freno a nuestras contrataciones hasta el primer trimestre.

Después se nos ha hablado de rumores, los cuales involucran que Zuckerberg estaría renunciando a su trabajo de director para pasar a cosas más de supervisión, algo que al final no se ha cumplido. También surgieron reportes sobre multas que se tuvieron que pagar por filtraciones, y que seguramente convocaron a más despidos de su personal.

La situación no ha cambiado mucho, dado que tan solo la semana pasada se reporta que otros miles de empleados deberán dejar la empresa, con su respectiva compensación de sueldo por algunas semanas. Zuckerberg afirmó que 2023 será “el año de la eficiencia” y que varias estrategias para reducir gastos seguirán implementándose. Entre estas medidas se incluye el abandono de proyectos que no están funcionando o que no son cruciales.

También se eliminarán “capas de gestión intermedia” recortando aún más el personal, esto último con el objetivo de tomar decisiones más rápidamente. Por ahora, no hay noticias muy positivas en la empresa.

Nota del editor: Parece que Meta de alguna manera se está cayendo, aunque quiera parecer lo contrario. Claro, no va a ser de la noche a la mañana, pero sí se nota la desesperación para ahorrar recursos y tratar de recuperarse.