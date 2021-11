Encuesta sugiere que habría remasters de juegos de Tales Of

Recientemente, Bandai Namco lanzó una muy detallada encuesta (la cual puedes ver en el siguiente enlace). Hace unas preguntas bastante interesantes respecto a Tales of Arise, pero también abarca algunos otros temas de la franquicia, incluyendo posibles remasters.

Dicha encuesta pregunta a los usuarios si estarían interesados en remasters de juegos como Tales of Symphonia, Tales of Xillia, e incluso títulos más recientes como Tales of Berseria. Previo al lanzamiento de Tales of Vesperia: Definitive Edition, sus autores también habían publicado una encuesta similar.

Evidentemente, esto no quiere decir que ya vayamos a tener remasters en camino, pero sí significa que Bandai Namco está lo suficientemente interesado en conocer la opinión de la comunidad en cuanto a esto. Por mientras, puedes checar nuestro listado de los cinco mejores juegos de esta franquicia.

Nota del editor: Me encantaría tener la remasterización de alguno de estos juegos, particularmente porque es sumamente difícil poder jugarlos en sus versiones originales, y ni qué decir sobre algunos de estos ports para PC.

