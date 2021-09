Los 5 mejores Tales of

Los amantes del rol japonés estamos de fiesta, pues luego de una larga espera, un nuevo representante de la serie Tales of se está lanzando. Así es, Tales of Arise finalmente ha llegado y por supuesto, la emoción es muy intensa. Para celebrar tan importante suceso, hemos decidido armar una lista para ti en la que presentamos, los que consideramos son los cinco mejores representantes de la franquicia, asunto que seguramente te ayudará, sobre todo si eres nuevo a todo este maravilloso universo. La selección no fue nada sencilla pero creemos, representa a lo mejor de esta serie de JRPGs de acción que tantos momentos inolvidables nos ha regalado. Esperamos a que nos cuentes cuáles de todos es tu favorito, o qué otro título habrías incluido en el listado.

Tales of Phantasia

Nuestro listado de los mejores Tales of simplemente no podía comenzar de otra manera distinta. Cuando a mediados de los noventa los JRPG vivían una autentica época dorada, las mentes en Namco decidieron que era momento de entrar a la competencia, esto a través de una nueva serie que buscaría cambiarlo todo. Así, en diciembre de 1995, el mundo conoció a Tales of Phantasia, título lanzado en el Super Famicom que en lugar de seguir las convenciones de los JRPG por turnos del momento, se fue por un sistema de combate mucho más orientado a la acción. El resto es historia pues el trabajo de Eiji Kikuchi, Motoi Sakuraba y compañía, dio como resultado a una saga que se mantiene vigente 26 años después con más de 16 secuelas. Una nueva leyenda había nacido.

Tales of Berseria

Como serie, Tales of ha vivido toda clase de momentos, entre ellos, varios altibajos de consideración que en más de una ocasión, pusieron en entredicho qué tan viable seguía siendo como franquicia. A pesar de lo anterior, Bandai Namco ha sabido revitalizar a estos juegos y a darles un cuidado especial, por lo que podríamos decir que en esta era moderna, se han convertido en productos mucho más sólidos. Para ejemplo de lo anterior, tenemos lo que se logró con Tales of Berseria en 2016, título que hizo las veces de precuela para Tales of Zestiria y que mejoró muchas de sus formas. Lo mejor es que en realidad y como siempre pasa con los títulos de esta serie, no importa por donde empieces, pues en realidad, cada uno es una historia contenida que funciona por si misma.

Tales of Vesperia

El final de la primera década del siglo en curso fue bastante extraño para la serie de Tales of. Por un lado sus propuestas se comenzaban a sentir un tanto gastadas y faltas de ideas nuevas, y por el otro, Namco estaba haciendo toda clase de esfuerzos por tener mucha mayor presencia en occidente. Esto último los llevó a tomar una decisión bastante fuera de lo común para la época: la siguiente gran entrega de la franquicia llegaría primero en exclusiva al Xbox 360. De esa forma, en agosto de 2008, Tales of Vesperia se lanzaba en la consola de Microsoft y para sorpresa de todos nosotros, era justo el rostro que la franquicia necesitaba para volver a ser relevante ahora en la era del alta definición. Sobra decir que este juego es uno de los más queridos por los fans, incluso colocado como la mejor entrega de toda la saga.

Tales of Arise

Desde que fue mostrado en E3 de 2019, sabíamos que Tales of Arise era algo verdaderamente especial y uno de los estrenos más importantes de Bandai Namco en un largo tiempo. La gran noticia es que en efecto, el nuevo Tales of no solo está a la altura de lo que todos estábamos esperando, sino que en más de un apartado, el juego superó nuestras expectativas, siendo esta perfecta transición que la franquicia necesitaba para llegar a plataformas de nueva generación. Vete preparando pues una aventura sumamente memorable ha llegado y con ella, una enorme fiesta pata todos los que amamos los RPG japoneses. Sí, sabemos que la espera fue larga y hasta agónica por momentos, pero te podemos asegurar que ha valido completamente la pena.

Tales of Symphonia

Seguro que en si en su momento tuviste un Gamecube, tendrás dentro de tus juegos favoritos a Tales of Symphonia, asunto que no es casualidad ni obra del hecho de no tener mucho contexto con la serie, la realidad es que este juego lanzado en 2003 para la consola cúbica de Nintendo, aportó muchísimo a la franquicia al ser la primera entrega con combate totalmente en tres dimensiones y a la vez, mantener elementos 2D. Además, su historia y personajes son de lo más recodado siempre que uno habla de rol japonés, y ni qué decir de su hermosa presentación audiovisual. Esperemos que muy pronto, Bandai Namco se anime a sacarlo para plataformas modernas, pues hace falta que muchas más personas lo puedan disfrutar.