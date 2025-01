Donkey Kong Country Returns HD ha dado mucho de qué hablar desde su lanzamiento. Algunas personas no estuvieron contentas con la calidad visual y el precio de este título. Ahora, a esto se le suman los recientes problemas de los fans, quienes han descubierto un par de errores que estropean la experiencia cooperativa.

De acuerdo con GameXPlain, Donkey Kong Country Returns HD cuenta con dos graves problemas ocasionados por el modo cooperativo. El primero de estos tiene que ver con el inconsistente pelaje de Donkey Kong en la cinemática inicial, y es que si se inicia con Diddy Kong como compañero, se ven los efectos de pelaje en el brazo del protagonista. Sin embargo, si se inicia el nivel sin Diddy, los efectos desaparecen. Esto no ha sido del agrado de todos aquellos que se quejaban ante la calidad visual del juego, y quienes seguramente tomarán este punto a su favor.

El segundo problema afecta al gameplay, y es que en esta versión si un jugador mata a un enemigo, el segundo no puede usar al enemigo muerto como plataforma. Esto es algo que sí sucedía en la versión original de Wii, y es algo que puede ser un gran problema, especialmente en el Templo Dorado, en donde esto no es una opción, sino un requerimiento para llegar a la meta.

Tanto el problema del pelaje como el cooperativo, son originarios de la versión de Nintendo 3DS, la cual se tomó como base para realizar esta versión HD, y los desarrolladores no los corrigieron. Esto, como era de esperarse, no ha sido del agrado de todo los detractores de este título, quienes han señalado que Nintendo no hizo un buen trabajo. Solo nos queda esperar para ver si un parche que solucione estos problemas está en camino. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Donkey Kong Country Returns HD. De igual forma, Nintendo cambia el diseño de Donkey Kong para Mario Kart 9.

Nota del Autor:

Es muy lamentable que este tipo de problemas suceda, especialmente cuando no son nuevos. Estos son inconvenientes que debieron ser solucionados antes. Sin embargo, mantenerlos en esta versión HD probablemente sea algo que los fans no noten.

Vía: GameXPlain