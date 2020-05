En lugar de comprar nuevas IPs, THQ Nordic las intercambia con otros estudios

Estamos ante una situación bastante inusual. THQ Nordic, un publisher que a lo largo de los años ha estado comprando IPs de videojuegos sin parar, ahora ha decidido empezar a intercambiarlas con otras compañías. Koch Media es una de las partes involucradas, puesto que ambos estudios han llegado a un acuerdo para intercambiar sus IPs entre ellos.

Ahora, THQ Nordic cuenta con los derechos de Risen, Sacred, Rush for Berlin, Second Sight, y Singles: Flirt Up Your Life. Mientras tanto, Koch Media ha adquirido las IPs de Red Faction y Painkiller. THQ Nordic declara que tiene planes de evaluar el potencial de remasters, ports, y secuelas, así como de nuevo contenido:

“Ya tenemos algo en mente. Nos encantó trabajar en Re-Mars-tered, pero es hora de poner nuestros martillos en la repisa.”

No está claro si estos intercambios son permanentes o no, pero esta situación sin duda es extraña. Ambos publishers han mantenido una relación muy cercana desde que THQ Nordic AB compró a la compañía matriz de Koch Media, Koch Media Holding, en febrero 2018. Habrá que esperar por conocer si esto tendrá un fuerte impacto en las franquicias previamente mencionadas.

Via: PushSquare