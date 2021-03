En honor a su primer aniversario, Warzone te deja conocer tus estadísticas del battle royale

Sí, ya ha pasado todo un año desde que Call of Duty: Warzone se lanzó oficialmente. El nuevo battle royale de Activision llegó en un momento donde todo el mundo se encontraba encerrado debido a la pandemia, y como tal, contó con una gigantesca base de jugadores desde sus primeros días. 12 meses después, sus desarrolladores te ofrecen la posibilidad de conocer tus estadísticas totales de este shooter y acá te explicamos cómo obtenerlas.

Antes de poder conseguir estos resultados, es necesario tener una cuenta de Twitter, no importa que la uses o no. Esto te lo decimos porque es justamente a través de esta red social donde puedes obtener tus estadísticas con el siguiente tweet:

One year of Warzone. Countless matches.

Celebrate the first year of dropping in by showing off your @CallofDuty #WarzoneReport. Tap below and tell us your Gamertag to earn your bragging rights.

— Call of Duty 🧟 (@CallofDuty) March 10, 2021