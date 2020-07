Elden Ring no estará presente en el Xbox Games Showcase de mañana

Con el Xbox Games Showcase listo para mañana, muchas comunidades de internet se han preguntado si finalmente veremos algo de Elden Ring, el nuevo proyecto de FromSoftware y George R. R. Martin, en este evento. Lamentablemente la respuesta es no, o al menos eso dice uno de los periodistas más confiables de videojuegos.

Ha pasado más de un año desde su revelación inicial, así que tendría sentido que sus desarrolladores empezaran a revelar más sobre el juego, pero parece que se están guardando las cosas para fechas futuras. Por medio de Twitter, Jeff Grubb, editor del portal VentureBeat que anteriormente ha acertado con sus predicciones, aseguró que no veremos nada de Elden Ring el día de mañana:

There’s a better chance of a Bakugan than Elden Ring on Thursday.

— grubbsnax is back (@JeffGrubb) July 21, 2020