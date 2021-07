El Xbox Series X|S fue lo más vendido de junio

Aunque por varios meses, el Xbox Series X|S fue visto como la consola menos popular en comparación con el Nintendo Switch y PlayStation 5, parece que esto ha comenzado a cambiar. De acuerdo con un reciente reporte, las consolas más recientes de Microsoft se posicionaron como las más vendidas del pasado mes de junio.

De acuerdo con el informe mensual del NPD Group, organización encargada de registrar el número de juegos y consolas vendidas en Estados Unidos, el Xbox Series X|S fueron las consolas más vendidas de este país en términos de dólares durante el mes de junio de 2021. Por otro lado, el Nintendo Switch se posicionó como la plataforma más vendida en cuanto hablamos de unidades.

Por si fuera poco, las ventas en dólares de junio de las consolas Xbox Series establecieron un nuevo récord para la plataforma Xbox, superando el máximo anterior establecido en junio de 2011.

US NPD HW – June dollar sales of Xbox consoles set a new record for the Xbox platform, besting the previous high set in June 2011.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 16, 2021