El soundtrack de The Witcher llega esta semana a plataformas de música

Semanas después del lanzamiento de The Witcher en Netflix, “Toss a Coin to Your Witcher” sigue siendo tan pegajosa como siempre. La popularidad de esta pista inspiró cientos de memes e incluso covers. Finalmente la humilde balada de Jaskier llegará a los servicios de streaming. The Witcher Soundtrack Vol. 1 debutará este 24 de enero a través de diferentes plataformas de streaming de música. Sin embargo, “Toss a Coin to Your Witcher” en particular ya puede ser escuchada en Spotify.

La cuenta oficial de la serie en Twitter compartió la noticia mediante la siguiente publicación:

When a humble bard

Wrote a catchy song

You tweeted and asked us

What’s taking so long? The Witcher Soundtrack Vol. 1 debuts everywhere 24 January. “Toss A Coin” single out now: https://t.co/Id6mEUhRf0 pic.twitter.com/PNMxBeFlkS — The Witcher (@witchernetflix) January 22, 2020

La popularidad de The Witcher en Netflix no solo se refleja en la música. La serie está en camino para convertirse en el mayor debut de un programa original, con más de 76 millones de espectadores sintonizándolo durante sus primeras cuatro semanas.

Fuente: The Witcher